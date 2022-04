Camila Vallejo le mandó una épica parada de carros a Daniel Jadue por críticas al Gobierno

La vocera del Gobierno invitó al jefe comunal de Recoleta a "no restarse y no tomar palco".

El alcalde de Recoleta y exprecandidato presidencial del Partido Comunista (PC), Daniel Jadue, nuevamente lanzó una serie de críticas al programa de gobierno del Presidente Gabriel Boric.

"Las expectativas son el cumplimiento del programa. Ahora, como el programa hoy día no tiene viabilidad política, hay que esperar la Constitución", lanzó el edil.

Además, señaló que "se ve difícil poder implementar a cabalidad» el programa del pacto Apruebo Dignidad y que «se ha tenido que ampliar la coalición que venció, incorporando a otros actores para darle más sustento político al gobierno".

Por lo que la ministra de la Secretaría General de Gobierno y militante del PC, Camila Vallejo, fue consultada por las palabras de Jadue.

"Nosotros construimos un programa de gobierno de manera colectiva y colectivamente lo tenemos que empujar. La viabilidad del programa de cambios que hemos ofrecido al país depende, principalmente, del trabajo colectivo y colaborativo de todos y todas", sostuvo la Secretaria de Estado.

Además, explicó que el cumplimiento del programa no depende solamente "de nuestro equipo, que tenemos un gran equipo de gabinete sino que también de las y los parlamentarios, de la ciudadanía y por cierto también de las y los alcaldes".

"Bienvenidos y bienvenidas los alcaldes que quieran colaborar para justamente hacer viable este programa de cambios, los necesitamos a todos y todas", añadió.

"Mi respuesta es sumamente clara ante los dichos del alcalde, para hacer viable el programa los necesitamos a todos y todas, no depende exclusivamente del gobierno y en eso los alcaldes pueden jugar un rol importantísimo. No restarse y no tomar palco", remató la exvocera de la campaña presidencial de Daniel Jadue.