Camila Vallejo hace dura reflexión sobre el Golpe de Estado

Camila Vallejo, ministra vocera de Gobierno, instó a las fuerzas políticas a responder a “la invitación” del Presidente Gabriel Boric de suscribir una condena transversal al Golpe de Estado de 1973.

“El Golpe de Estado en nuestro país, en particular, fue para imponer una visión de país y aniquilar otra visión de país. Fue un medio para imponer un proyecto político, social y económico que no hubiera logrado ser impuesto si no hubiera sido por la fuera, por la persecución y por los crímenes de lesa humanidad”, dijo Vallejo desde La Moneda.

En esa misma línea, la secretaria de Estado que un hecho como éste no puede ser justificable. “Se persiguió, se torturó y se trató de hacer desaparecer a personas por pensar distinto. No fue arbitrario, no fue de casualidad, no fue por equivocación. Fue premeditado, planificado para exterminar a otros por el solo hecho de pensar distinto. Y eso no puede ser justificable, jamás”, aseguró.

Camila Vallejo aclara la firma de una declaración conjunta

El Presidente Boric durante el fin de semana, confirmó sus intenciones de convocar a todos los partidos a “firmar una declaración” de condena tanto al Golpe como a las violaciones de los derechos humanos, generando variadas críticas desde la oposición.

“Obviamente que el llamado que hace el Presidente es una invitación, no es una obligación, pero esperaríamos que todos y todas se sientan convocados en pleno siglo XXI a tener una condena transversal y sin miramientos al Golpe de Estado y las violaciones de los derechos humanos”, comentó la ministra Vallejo.