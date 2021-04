Camila Vallejo emitió fuertes declaraciones contra Piñera por impuesto a los "súper ricos"

"Esto empieza a ser escandaloso, vergonzoso, indignante y esperamos que el Congreso esté a la altura para enfrentar esta discusión”, señaló la diputada.

La diputada del Partido Comunista, Camila Vallejo, se refirió a los resultados del ranking Forbes que muestra que las grandes fortunas en Chile incrementaron su patrimonio en 2020 a pesar de la pandemia.

Así, en el caso chileno está la situación de Luksic (US$ 23.300 millones), Julio Ponce Lerou (US$ 4.100 millones), Horst Paulman (US$ 3.300 millones), Sebastián Piñera (US$ 2.900) y Roberto Angelini (US$ 2 mil millones).

Este hecho causó indignación en la parlamentaria, ya que expresó en radio Universidad de Chile que “se conoce justo el mismo día que conocemos informaciones sobre el empobrecimiento de la población durante la pandemia y cómo grandes segmentos de la población de ingresos medios cayeron en la vulnerabilidad”.

Vallejo aseguró que estamos enfrentando “la peor cara de nuestro país que ya tiene una base estructural de desigualdad y ahora esa base se ha incrementado brutalmente durante la pandemia”.

Es por esto que la legisladora defendió la pertinencia del proyecto que instaura un impuesto a los súper ricos, del cual es uno de las autoras, indicando que “cuando presentamos el proyecto sabíamos que existía esta desigualdad pero nunca pensamos que llegaría a tanto”.

“Esto empieza a ser escandaloso, vergonzoso, indignante y esperamos que el Congreso esté a la altura para enfrentar esta discusión”, agregó Vallejo.

Consultado sobre la figura del Presidente Sebastián Piñera, quien también aparece en el ranking Forbes, la parlamentaria comunista aseguró que “él está escondido, ya no está dando la cara, son sus ministros quienes hablan por él, o sea, lo que estamos viviendo es que tenemos un presidente escondido, cuidándole el bolsillo a sus amigos supermillonarios, mientras los ministros reparten migajas a los chilenos”.