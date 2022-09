Camila Vallejo criticó a concejala del PC que llamó a esconder carnet a quienes votan Rechazo

“Aquí no hay espacio para el humor respecto a una responsabilidad que hay que tener como funcionario”, señaló.

Camila Vallejo.

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, criticó y repudió las declaraciones de una concejala de Chillán, quien llamó a esconder la cédula de identidad a quienes tienen la intención de votar Rechazo en el plebiscito.

“Usted convenza al que no está convencido. Si no, escóndale el carnet”, señaló Quenne Aitken (PC) en medio de un acto de cierre de campaña por el Apruebo. En esa misma línea, la también funcionaria de la Delegación Presidencial de Ñuble indicó que “tengo un amigo que va a votar Rechazo. Yo le dije ‘amigo, tú tienes una complicación para caminar. Vamos a poner tu mesa en el segundo piso y le vamos a decir al presidente (de mesa) que no baje"”. “Así que ya sabe, dígale a todo el que vota Rechazo que vaya a votar el lunes”, agregó.

Ante estos dichos, la ministra aseguró que “aquí no hay espacio para el humor respecto a una responsabilidad que hay que tener como funcionario”. “Cualquier funcionario o funcionaria tiene que apegarse estrictamente a la responsabilidad que le compete siendo autoridad de gobierno o cumpliendo una función pública”, agregó.

Por otra parte, la secretaria de Estado precisó que se evaluarán las acciones correspondientes como Gobierno, ya que “con este tipo de cosas no se juega”. “El esfuerzo que ha puesto el Gobierno y todos sus ministros para que exista el transporte, para que esté clara la situación de los resguardos sanitarios, para que puedan votar todos en sus locales de votación y para que se resguarde el derecho de todos a votar, sea cual sea su posición, es fundamental”, cerró.