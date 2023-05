Camila Vallejo aseguró que el Gobierno seguirá su rumbo independiente del resultado de las elecciones

A menos de 24 horas que se lleven a cabo las elecciones para el Consejo Constitucional, la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, afirmó el Ejecutivo no cambiara el rumbo de su administración sea cual sean los resultados.

“Hay un ambiente que quizás tiene menos épica que la vez pasada, pero creemos que la gente acudirá a votar”, señaló la secretaria de Estado en conversación con El País Chile.

Respecto a este segundo proceso constituyente, la titular de la Segegob señaló que: “Más allá de que si me gusta o no, es el resultado que se logró a partir de un debate intenso en el Congreso, donde las fuerzas políticas, de manera transversal, lograron ponerse de acuerdo en un camino que le diera a Chile una segunda oportunidad de contar con un proceso constitucional para una nueva Constitución”.

“Efectivamente, es un proceso más moderado, pero en el que la ciudadanía tiene la última palabra: va a elegir a sus consejeros o consejeras y, al final del proceso, va a poder determinar si le convence o no le convence, si le gusta o no le gusta, si cree que la propuesta de texto constitucional es la que requiere nuestro país o no. La ciudadanía termina siendo la soberana de este proceso”, indicó la vocera de Gobierno, Camila Vallejo.