Camila Vallejo alzó la voz ante el llamado de Schalper para “atrofiar” el Gobierno de Boric

La futura vocera manifestó que "me parece que es de una mezquindad lamentable y muy irresponsable" lo realizado por el diputado de RN.

La futura vocera del gobierno entrante, Camila Vallejo, calificó “de una mezquindad lamentable y muy irresponsable” el llamado realizado por el diputado Diego Schalper (RN) a “atrofiar” el mandato del presidente electo, Gabriel Boric, y a “quitarle fuerza moral a la Convención Constituyente”.

De acuerdo con lo argumentado por la próxima secretario de Estado, el hecho de que “haya un parlamentario que pretenda desmoralizar la Convención Constituyente con la tarea tremenda que tiene y atacar y llamar a atrofiar al gobierno en los desafíos importantes, me parece que es de una mezquindad lamentable y muy irresponsable”, expresó.

Por otro lado, manifestó que en el futuro Ejecutivo esperarán una oposición “constructiva y no destructiva”, lo que “lamentablemente” no se refleja en estas declaraciones, ya que según estimó, éstas “van en la línea de no construir” y, por tanto, “no le hacen bien a lo que el país necesita”.

La futura ministra además acudió a las redes sociales para referirse nuevamente a las declaraciones del parlamentario oficialista, enfatizando en que su actitud es “triste e impresentable”.

“Nos quedamos con la esperanza de quienes buscan avanzar en cambios y no frenarlos, y con quienes trabajan por profundizar la democracia y no atrofiarla”, cerró.