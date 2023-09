Camila Vallejo afirmó que después de Pinochet "se institucionalizó la cobardía"

Camila Vallejo, ministra Vocera de Gobierno, habló sobre la dictadura y el rol de Augusto Pinochet durante el Golpe de Estado, todo esto en la previa de la conmemoración de los 50 años del 11 del septiembre.

La militante del Partido Comunista, llegó hasta el programa Stock Disponible de Canal VíaX y entregó fuerte declaraciones.

La secretaria de Estado en conversación con Freddy Stock, manifestó que “efectivamente, en nuestro país, partiendo por el dictador Augusto Pinochet, se institucionalizó una cobardía por parte de los responsables de las violaciones a los Derechos Humanos que no quisieron colaborar, no quisieron entregar información, no quisieron pedir disculpas”.

“Y cuando tuvieron que enfrentarse a la justicia, prácticamente huyeron”, añadió.

En esa misma línea, la ministra Vallejo aseguró que “es obvio y evidente que Augusto Pinochet tuvo responsabilidad de mando (en el Golpe), porque así funcionan las Fuerzas Armadas, el Ejército y las Fuerzas Armadas en general, y lo mismo con las policías”.

Camila Vallejo habló de responsabilidad de Pinochet

Camila Vallejo, también, recordó que “hubo gente que se rebeló frente a los crímenes que se estaban cometiendo y le costó la vida a (René) Schneider”.

“Yo creo que eso da cuenta que, en muchos otros casos, hubo gente que pudo tomar el mismo paso y no lo hizo. Entonces no es solo la responsabilidad de mando de Augusto Pinochet, que por cierto la tuvo, y por lo cual, lisa y llanamente, no pagó como correspondía”, finalizó.