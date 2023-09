La ministra Camila Vallejo abrió su corazón y contó varios aspectos de su vida privada, como los fueron su separación y posterior casamiento con un conocido músico chileno.



Vallejo profundizó en estos temas en una entrevista para la revista Velvet en la cual además se pueden ver varias fotografías de ella.

Camila Vallejo y su gato. Revista Velvet.





¿Qué dijo la ministra Vallejo sobre su vida amorosa?



La ministra es madre de una niña llamada Adela y en 2015 se separó del padre de la menor. Tras esa ruptura relató que comenzó a profundizar sus conocimientos en el feminismo y en febrero de este año se casó con un conocido músico Abel Zicavo, exdirigente de la banda Moral Distraída.



"Cuando entré al Congreso y me separé del padre de mi hija, dije: 'No tengo por qué ser el ejemplo de militante, el ejemplo de dirigente, el ejemplo de parlamentaria, de madre, de pareja, el ejemplo de todo. Tengo que buscar mi propio equilibrio'. Y ahí tuve un respiro. El feminismo me ayudó mucho a desprenderme de las culpas, también en mi maternidad", dijo en la entrevista.



Así mismo señaló que tuvo dudas sobre su situación sentimental. "Pensé que nadie iba a querer tener una relación estable con una mujer joven, en política, tan expuesta como yo, con una vida intensa y con una hija. Lo asumí y dije: 'Está todo bien, voy a disfrutar, voy a conocer hombres, pero olvídate Camila de tener una relación estable'", profundizó.



Sin embargo conoció a Zicavo, lo que mencionó como “todo dio un vuelco”. Sobre este romance detalló que "lo conocí en un cumpleaños de un amigo en común, me lo presentaron (...) Éramos pocas personas, escuchando música y tomándonos un vino, y fue el momento en que pudimos conversar, en el balcón de ese departamento", dijo.