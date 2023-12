Para CHV Noticias Camila Sepúlveda, expareja del jugador de Colo-Colo Jordhy Thompson realizó sus descargos en contra de la justicia por la reciente fianza que pagó el futbolista para poder salir del país. En la instancia, la mujer que lo denunció por agresión y violencia se mostró bastante decepcionada del proceso judicial y aseguró que él siempre conseguía lo que quería tanto en el club como con esta denuncia.



Por otro lado, dio a conocer que ella cree que él no va a regresar a Chile y así evitará ser formalizado. Recordemos que Thompson se encuentra atravesando un proceso judicial por femicidio frustrado en contra de Sepúlveda quien lo acusó de golpearla e intentar asfixiarla. Así mismo la joven afectada reveló una nueva conversación que habría mantenido con el futbolista en donde él le pidió que negara las agresiones que le había realizado.



Camila Sepúlveda se descarga tras fianza a Thompson



“Encuentro nefasto y así es la justicia acá en Chile, no se puede esperar más. Él no va a volver, obviamente no va a volver. Por lo mismo lo quieren mandar para afuera, para que todo quede en nada y chao, él se va y listo, no lo condenan ni nada”, señaló para el medio mencionado.



Cabe mencionar que se ha hablado que el jugador seguiría su carrera en Rusia.



“O sea, quedo tranquila porque se va y listo, pero da rabia que solo porque sea él, él puede hacer de todo siempre. Puede pegarle a una mujer, (intentar) matarla, siempre va a ser igual. Nunca va a cambiar porque le perdonan todo. Él mismo a mí me lo decía. Todos, en el club, la justicia”, agregó.



Por otro lado, denunció que Carabineros tuvo un trato especial con él agresor por ser un futbolista conocido. “Salió con el carabinero hablando como Pedro por su casa. Obvio, si le pedían hasta fotos. Entonces, por lo mismo digo que nunca se va a hacer justicia porque están todos coludidos entre todos”, mencionó molesta.



Bajo esta misma línea expresó que “en Chile nunca se ha hecho justicia con nada, entonces, creo que por lo mismo, a otras les da miedo denunciar porque nunca se va a hacer justicia y las más criticadas somos nosotras”.



Finalmente reveló la última conversación que tuvo con Thompson el día que fue detenido. “Apenas él se subió a la patrulla, me empezó a hablar... ‘mi vida, tengo mucho miedo... porfa, te lo ruego, nunca más en mi vida... solo te pido que no volvamos a lo de antes, solo di eso, que fue una simple pelea, porfa no quiero perder mi carrera’”, cerró.