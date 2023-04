Camila Sepúlveda revela sus motivos para hablar sobre Jordhy Thompson en la TV

Camila Sepúlveda, la ex polola del futbolista de Colo Colo, Jordhy Thompson, entregó su versión en televisión sobre la última agresión sufrida por parte de su expareja. La joven aprovechó la instancia para cuestionar la reacción del club y afirmó que estaban al tanto de la última agresión.

“Quise salir a hablar por todos los comentarios que están haciendo en contra de mí. Igual quería proteger un poco mi imagen”, explicó la joven, en diálogo con Meganoticias. La joven ha sido víctima de feos comentarios por parte de usuarios que defienden al jugador y la critican a ella por hacer pública la situación.

“Llamé a Colo Colo contando, llorando, lo que había pasado”. Como respuesta, le habrían dicho que “ya era mucho, que no podía seguir cubriéndolo, que me alejara de él. Que tenía que verla por mí, porque él no iba a cambiar”.

Sobre el ataque más reciente, el cual expuso en Instagram con videos y fotos, Camila detalló que “estábamos comiendo y empezó con que era mi culpa que los hinchas de Católica le gritaran cosas por el video filtrado, y ya después empezaron las agresiones físicas”.