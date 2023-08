Camila Polizzi disparó contra Constanza Santa María tras allanamiento de su hogar

El día jueves en la mañana, la PDI allanó el hogar de Camila Polizzi en la ciudad de Concepción. En el marco de la investigación por el Caso Lencería.

Según los antecedentes que se manejan, la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones llegó hasta la vivienda de la excandidata a alcaldesa, según reportó inicialmente Canal 13.

En las imágenes que alcanzaron a recopilar los medios de comunicación que llegaron al lugar, se puede apreciar que los uniformados se llevaron una serie de cajas desde la vivienda.

Luego del operativo, Polizzi salió desde su casa y entregó sus impresiones a la prensa, donde señaló que “se desarrolló un procedimiento de manera normal y expedita. Fue todo lo que ocurrió”.

En la misma línea, aseguró que está a “disposición y ubicable” para lo que se necesite en la investigación. También, aprovechó la instancia para comentar que no tiene temor de ser detenida y que los uniformados “se llevaron todo lo que estimaron conveniente”.

La furia de Camila Polizzi

Cuando llegaba el momento de retirarse, Polizzi se enfureció con la presión de la prensa presente, quienes comenzaron a hacerle preguntas sobre el caso.

“No sé si ustedes entienden, pero no voy a dar más declaraciones al respecto. Esto se ve mal. Hasta ustedes, ¿cómo la prensa va a estar haciendo esto?”, lanzó al mismo momento que caminaba por la calle.

Lo más inesperado fue un mensaje que le envió a Constanza Santa María muy enojada.

“Se han instalado tantas mentiras. El día miércoles, por ejemplo, Constanza Santa María en pleno noticiero central dijo que yo imputé delito al gobernador regional, con nombre y apellido, y eso no ocurrió. Entonces se instalan muchas mentiras. Y el CNTV… nadie hace nada. Y esto me parece realmente aberrante”, disparó.

Tras sus declaraciones contra la comunicadora, se siguió descargando con los periodistas presentes. “Yo me pregunto cuántas cuadras vamos a caminar así, porque de verdad yo tuve la mejor disposición a darles una declaración al respecto de lo que ocurrió hoy día, ya lo hice. No sé cuántas cuadras más vamos a caminar de esta manera, pero me parece que lo que están haciendo ustedes es inhumano”, concluyó.

Hay que recordar, que Camila Polizzi es acusada de utilizar una fundación para adjudicarse fondos públicos, los que fueron entregados por el Gobierno Regional del Biobío. Todo para realizar un proyecto social en un barrio de Concepción.