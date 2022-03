Camila Gallardo se lanzó contra sus colegas varones por las letras de sus canciones

Una sorpresiva reflexión sobre la industria del entretenimiento y la responsabilidad de los artistas, compartió la cantante nacional Camila Gallardo en sus redes sociales.

“A pesar de que la falta de cordura, humanidad y respeto sea una mezcla de factores socioculturales estoy convencida que la industria musical y artística juega un rol fundamental en la historia“, partió señalando en una carta abierta publicada en su cuenta de Instagram.

“Todos nos sorprendemos al enterarnos de violaciones, abusos y acosos. Nos preguntamos, ¿por qué con todo el movimiento feminista y la conversación sobre la mesa, aún siguen existiendo casos tan terribles?“, cuestionó.

Lo anterior, según explicó la cantante, se debe a que nuestros cerebros “son muy poderosos” y todo lo que consumimos, los estímulos, lenguajes implícitos y referentes, “moldean y modifican nuestro comportamiento”.

“Una canción es más que un junte de melodías, ritmos y sensaciones. Una canción, un video o una película pueden modificar tu estado de consciencia, para mejor o para peor“, afirmó.

Si bien dejó en claro que su reflexión no tenía fines moralistas, expresó su intención de que por primera vez exista una “responsabilidad lírica” por parte de la industria del entretenimiento.

“La sexualidad es hermosa y creo profundamente en el poder que tiene en nuestras vidas (…) Defiendo los derechos reproductivos de las mujeres y también la educación sexual integral. No cometan el error de pensar que esto tiene que ver con dejar de hablar de sexo, si no cómo hablamos de este“, añadió.

Asimismo, apuntó a que desde temprana edad el varón tiende a direccionar su sexualidad desde la pornografía, y “el despertar de sus deseos es casi una parodia para la sociedad”. “Están limitados a lo que su entorno describe como ‘masculinidad'”, planteó.

“Pero, ¿queda ahí la conversación? No, crecen y luego el entretenimiento les valida las malas prácticas poniéndonos a nosotras el implícito titulo de ‘depósito de placer’“, reflexionó.

“Comienza a tomar forma cuando los medios de comunicación y la justicia avalan y excusan delitos, llamándolos ‘animales’, ‘enfermos’ o ‘manada’, deshumanizándolos a tal nivel que dejan de tener consecuencias. El ego pasa a apoderarse de sus comportamientos cotidianos y de la nada escuchas un grito mientras cruzas la calle. Un piropo. Lenguaje. Verbal. Ahí está. Todos los días“, agregó.

Desde su perspectiva, “verbalizan su superioridad para violar mi paz y tranquilidad, imponiéndome el miedo por pensar que soy solo un depósito para su egocéntrico placer“.

Finalmente, la cantante se dirigió a sus colegas varones artistas. “Son cómplices cuando le cantan a aquello que nos denigra, cuando le cantan al acoso, son cómplices y potenciadores también”, expresó.

“Hasta que no nos hagamos responsables de la importancia de la música, el lenguaje, los referentes y todo aquello que consumimos, hasta que no lo cuestionemos, hasta que no le pongamos un freno a la irresponsabilidad vamos a seguir presenciando tragedias. Les invito a analizarlo y a cuestionárselo. El lenguaje genera realidad”, cerró.