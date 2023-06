Camila Flores y Neme protagonizaron tenso cruce en vivo

Un polémico momento protagonizaron la diputada Camila Flores y el periodista José Antonio Neme. Esto, luego que hace algunos días la parlamentaria anunciara acciones por la muerte de Mía Olivares, la bebé de dos meses que murió esperando una cama pediátrica en San Antonio.

Mediante un punto de prensa en el Congreso, y acompañada de familiares de la lactante, la legisladora aseguró que como bancada de Renovación Nacional van a llegar “a las últimas consecuencias” para perseguir judicialmente el caso y también a través de una comisión investigadora.

“Este es un gobierno incompetente, aquí sin duda hay un cuasidelito de homicidio”, aseguró la diputada.

Adicionalmente y con voz quebrada, Flores anunció el envío de un proyecto llamado “Ley Mía”, que tendría el objetivo “que ningún niño en nuestro país tenga que morir porque no tiene una cama para ser atendido”.

Neme con todo contra Camila Flores

Con conocimiento de estas declaraciones, el periodista cuestionó la exposición pública de los padres de Mía y apuntó a una “movida oportunista” de Camila Flores.

“Lo que no me parece es la exposición que usted hizo con la familia de Mía en el Congreso. Yo le pregunto, porque yo lo leí como una movida bien oportunista. No me parce que una familia que está pasando por ese dolor se exponga de esa manera”, expuso Neme en el programa Mucho Gusto.

“Sin duda alguna tengo una mirada distinta, porque son precisamente las familias afectadas las que quisieron llegar acá, al Congreso, y quisieron hablar”, le respondió la diputada RN.

"Yo como parlamentaria de la Región de Valparaíso no voy a negar la ayuda a las familias que la necesitan", agregó

"Vamos a sacar adelante la Ley Mía. Si a alguno no le gustó que yo haga mi trabajo y le parece oportunista, no tengo ningún problema, llámeme como quiera, pero no voy a dejar de atender a las personas que requieren de mi ayuda", insistió Flores.

Te puede interesar: Familia de bebés fallecidos por virus respiratorios increpan a la ministra de Salud

Luego de escuchar a la parlamentaria, el conductor del matinal le aclaró que “se lo digo no porque usted no brinde ayuda, es su función como parlamentaria, pero yo creo que la exposición del dolor es muy compleja”.

Camila Flores insistió que “ellos quisieron hablar e hicieron público su dolor para que no sigan muriendo más niños en Chile”.

“Solo le hago la pregunta porque fue un tema de conversación”, replicó Neme.