La diputada de Renovación Nacional, Camila Flores denunció a través de sus redes un supuesto desaire que le habría hecho Gabriel Boric al alcalde de Zapallar y presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, Gustavo Alessandri. La parlamentaria compartió un confuso registro y señaló que Boric estaba dividendo al país en un momento en que debían estar “unidos”.



En el registro compartido por Flores también se ve al gobernador de la Región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca. Recordemos que la parlamentaria se ha mostrado en reiteradas ocasiones disconforme con el trabajo del Gobierno y la gestión que han tenido en cuanto a los últimos acontecimientos que han ocurrido a nivel nacional.



¿Que denunció Camila Flores?



“Presidente @GabrielBoric con usted no hay caso. En los momentos en que el país requiere estar más unido que nunca usted prefiere dividir entre los de izquierda que quiere colaborar y los de derecha (...) Ese fue el desaire que le hizo al Presidente de la AMUCH alcalde Gustavo Alessandri, por no ser de la asociación de izquierda”, señaló.



“Las víctimas de esta terrible tragedia necesitan ayuda, da lo mismo de que sector político proviene”, complementó refiriéndose a las personas afectadas por los incendios de Viña del Mar, los cuales ascienden a cerca de 12 mil familias.



“Camila, qué parte del mensaje no entendiste, o es que ahora te vas a dedicar a grabar videos en vez de trabajar por la misma gente”; “Si tan solo redactara correctamente, podríamos entender nítidamente su punto, esas reiteraciones permanentes de ‘la izquierda’ hacen confuso lo que quiere comunicar”; “Alguien me puede explicar, todos alegando pero en el video no se ve nada” y “No entendí nada! Pero por qué hay una risa burlona de quien graba?”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

