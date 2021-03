Camila Flores se acordó de Allende tras referirse al retiro de la estatua de Baquedano

La diputada dijo que la figura del general no estaba ahí "por casualidad" y que "la mayoría de estos delincuentes que están los días viernes ahí no tienen idea quién. No tienen idea lo fundamental e importante que fue para nuestra patria".

La diputada Camila Flores (RN) se mostró molesta con el retiro de la estatua del general Manuel Baquedano de la plaza que lleva su nombre, la que fue sacada para ser restaurada tras sufrir daños durante las últimas manifestaciones.

En conversación con el panel del matinal Contigo en la Mañana de CHV, la parlamentaria dijo que “el general Baquedano es un héroe de guerra. Si está ahí no es por casualidad, no es porque fuera cualquier persona, no, es porque fue una persona fundamental en la historia de Chile”.

“Y lo que se ha determinado, más allá si sea transitorio para repararla o no, de haberlo sacado es una pésima señal, porque la señal que queda al final del día es que aquí ganaron los violentos”, indicó.

“Los violentos que están todos los días viernes destruyendo, incendiando, en donde han tenido que cerrar más de 500 comercios en esa zona, que es una especie de zona cero, donde la gente no puede vivir, no puede trabajar tranquila. La gente tiene que huir de ese sector”, apuntó.

En la misma línea, Flores afirmó que “te aseguro que la mayoría de estos delincuentes que están los días viernes ahí no tienen idea quién es el general Baquedano, yo creo que ni siquiera lo han leído. No tienen idea lo fundamental e importante que fue para nuestra patria”.

“Finalmente terminan removiendo este simbolismo que es súper importante. Insisto, a algunos no les podrá gustar. A mí no me gusta la estatua de Allende y ahí está. Y no va la gente a pedir que la saquen, que la eliminen, a cortarla, incendiarla, no. Las personas que piensan como yo, que sé que somos muchos, no hacen eso permanentemente. Porque a pesar de que no nos gusta, tenemos que tolerarlo, porque eso es una vida en democracia”, manifestó.