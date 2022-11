Camila Flores habló tras su hospitalización por el parto de su hija

La diputada Camila Flores (RN) entregó sus primeras declaraciones tras ser internada de urgencia en la Clínica Ciudad del Mar, debido a una serie de complicaciones derivadas por el nacimiento de su hija.

Días después de dar a luz, la parlamentaria llegó al recinto con una probable septicemia presentada tras ser sometida a una cesárea. A través de sus redes sociales, la diputada señaló que han sido momentos difíciles “luego de haber cumplido el sueño más importante de nuestras vidas, nuestra hija, a quien le dedicaríamos nuestras vidas, y luego pasar a que quizás ya no tendría vida para poder dedicársela”.

Camila Flores.

“Siento que estoy despertando de una terrible pesadilla, una que amenazó mi vida y me separó de mi pequeña hijita. Les cuento que he sentido una importante mejoría en mi salud, que me ha permitido el regreso con ella y mi marido”, agregó.

Fueron diversos rostros políticos, incluido el presidente Gabriel Boric, quienes expresaron sus muestras de apoyo a la congresista de la región de Valparaíso. “Agradecer primero a Dios, que me dio la fortaleza junto a mi marido para hacerle frente a este momento tan adverso y angustiante y, con mucha humildad y con todo mi corazón, agradecer a todos ustedes”, indicó en ese sentido.

“Tantas han sido las muestras de cariño, preocupación, solidaridad las cadenas de oración y los buenos deseos que me han hecho llegar tantas personas e instituciones de tantos credos y pensamientos, que siento que es una invitación a tener más confianza en el futuro”, detalló.

Finalmente, aseguró que las muestras de afecto demuestran que “somos capaces de recuperar el respeto y la humanidad, cada vez más más ausentes en la actividad política. Siempre estaré eternamente agradecida de acompañarme”.