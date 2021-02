Camila Flores exigió al Presidente Piñera que declare “Estado de sitio” en La Araucanía

Según la parlamentaria oficialista, no se puede continuar dialogando, ya que se trata de un problema crónico que requiere mano dura para garantizar el término del terrorismo en la macrozona sur.

Dado que en menos de 24 horas distintos puntos de la región de la Araucanía y del Biobío se han visto afectados por ataques incendiarios y diferentes maquinarias de trabajo y fundos completos, incluyendo casas, han sido consumidos por las llamas, la diputada de Renovación Nacional, Camila Flores (RN), pidió al Gobierno declarar “estado de sitio” en la macrozona sur para evitar este tipo de actuares y poner “mano dura” a quienes resulten responsables.

“Pido Estado de sitio ahora para la Araucanía. No es posible que este tipo de ataques sigan ocurriendo en nuestro país. Basta de hacer oídos sordos a esta problemática que lleva décadas, no se puede seguir dialogando, hay que derrotarlo con medidas extremas porque el terrorismo y las guerrillas se han tomado la zona. Con el terrorismo no se negocia. Al terrorismo se le reprime y combate con todo lo que sea necesario”, exigió la parlamentaria oficialista.

Por otro lado, con respecto a la quema de máquinas de trabajo en el Biobío, un grupo de agricultores se manifestaron con el objetivo de demostrar su molestia y así frenar todo tipo de acto de violencia en la región y vuelva a restablecerse el Estado de Derecho.

Te puede interesar: Víctor Chanfreau insultó a Izkia Siches por posar junto a Sebastián Piñera en La Moneda

“Durante años el Estado de Chile no ha estado a la altura para reponer el Estado de derecho para la zona donde sus habitantes viven permanentemente bajo el yugo de terroristas. Niños y familias inocentes han perdido la vida sin aún haber obtenido justicia, ataques a sus hogares, quema de casas, qué decir de funcionarios de las policías. Necesitamos un Estado fuerte y un Gobierno operante, capaz de detener la ola de violencia que tiene a la población del sur del país presa del terror y sin garantías para vivir en paz”, interpeló la diputada Flores.

Junto con solicitar al Ejecutivo que declare un estado de excepción constitucional en la región, aprovechó de pedir a sus pares del Congreso “entregar señales claras y potentes pensando en la paz social de La Araucanía y respaldar esta petición”.

Luego de que el Presidente Piñera le pidiera al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, que se dirigiera a la zona, este arribó en la dependencia de la PDI en Temuco para liderar una reunión de coordinación donde participaron los jefes de las policías y los intendentes del Biobío, La Araucanía y Los Ríos, a fin de analizar los últimos hechos de violencia y buscar una solución a este conflicto.