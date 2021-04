Camila Flores denunció “adoctrinamiento” por uso de caso Catrillanca en clases virtuales

La parlamentaria de RN señaló que se reunirá con el Superintendente de Educación para dar cuenta de este caso ocurrido en un colegio de Concón.

La parlamentaria de Renovación Nacional, Camila Flores, denunció “adoctrinamiento político” en una clase del Colegio Altazor de Concón, luego que una profesora utilizara el caso de Camilo Catrillanca para denunciar el trato desigual que reciben las personas de ascendencia mapuche por parte del Estado.

En el registro, la docente explica a los menores con una imagen donde aparece un carabinero apuntando en el suelo a un joven mapuche que “hace poco se dictó la sentencia del carabinero que le disparó (a Camilo Catrillanca), porque además el carabinero escondió evidencia, escondió la cámara que estaba grabando el momento, sacó imágenes. Entonces se acusó solo de que había hecho algo que no correspondía”.

“Después la esposa, con la hija de Camilo Catrillanca, y la hija tiene de como ocho años. Y la pusieron así, tal cual como esta imagen. Así pusieron a la hija que tiene ocho años. ¿Qué puede estar haciendo esa niñita tan mal como para que el carabinero esté encima de ella?”, indica la profesora, quien agregó que “el derecho de igualdad el que está siendo vulnerado, porque no se le trata igual a los mapuche, independiente si eres delincuente o no eres delincuente, que no tiene nada que ver con ser mapuche o no”.

Frente a este hecho, la parlamentaria de RN señaló que se reunirá con el Superintendente de Educación para dar cuenta de este caso, declarando que “francamente es inaceptable la utilización política que esta haciendo esta profesora a un curso, de manera virtual, dando su visión política, con sesgo ideológico y claramente con una intención de adoctrinar a menores, lo cual me parece inaceptable”.

La diputada Camila Flores espera que tanto la profesora como los establecimientos reciban las sanciones más altas, “porque no es posible que se pretenda ideologizar con una visión y un sesgo determinado a niños que se están formando”.