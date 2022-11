Camila Flores aseguró estar sorprendida por los gestos de apoyo tras complicaciones de salud

La diputada de Renovación Nacional, Camila Flores, aseguró estar sorprendida con todas las muestras y gestos de apoyo que recibió, luego de las complicaciones de salud derivadas del nacimiento de su primera hija hace unas semanas.

Al respecto, dijo que uno de los mensajes que más la sorprendió fue el de Irina Karamanos, pareja del Presidente Gabriel Boric, quien le mandó un WhatsApp.

“Me sorprendieron mucho las palabras de Irina Karamanos, puesto que no he tenido la posibilidad de conocerla personalmente, pero a pesar de eso me escribió un WhatsApp muy sentido y lleno de solidaridad y buenos deseos”, dijo la diputada en conversación con El Mercurio.

En tanto, sobre los mensajes transversales que recibió, la parlamentaria RN indicó que “me sorprendió y muy gratamente. En momentos de extrema polarización, falta de tolerancia y respeto, uno tiende a pensar que no puede esperar muchos gestos de adversarios y especialmente de aquéllos que personalmente no conozco, pero para mi sorpresa, y nobleza obliga, he recibido muestras sinceras de preocupación de actores políticos con los cuales nos separan abismos de diferencias ideológicas, pero que me han evidenciado un altísimo grado de humanidad, tan ausente en esta actividad“.