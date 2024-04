Formalizan a juez de Viña del Mar: grababa a mujeres en el gimnasio con fines sexuales

Impacto ha generado la formalización del juez Alonso Arancibia Rodríguez (53) quien fue denunciado por grabar a mujeres en un gimnasio sin su consentimiento. En específico el Juzgado de Garantía de Viña del Mar decretó arraigo nacional, prohibición de acercarse a las víctimas y prohibición de concurrir al gimnasio de Concón al profesional.

El juez fue denunciado en primera instancia, por la pareja de una de las víctimas quien lo descubrió tomándole fotografías a su pareja. El juez Arancibia fue formalizado bajo el artículo 161- C del Código Penal. “Al que en lugares públicos o de libre acceso público y que por cualquier medio capte, grabe, filme o fotografíe imágenes, videos o cualquier registro audiovisual, de los genitales u otra parte íntima del cuerpo de otra persona con fines de significación sexual y sin su consentimiento” dice la ley.

Juez es formalizado por grabar a mujeres con fines sexuales

Daniela González, psicóloga y madre de una de las víctimas asistió a la audiencia de formalización y declaró para LUN que su hija se había bloqueado ante la agresión. “Dos semanas antes de que se hiciera público el caso, mi hija llegó un día contándome que se había sentido muy incómoda porque un señor me grabó y me siguió en el gimnasio. Me dijo que se sintió tan descompuesta que no fue capaz de ni siquiera enfrentarlo. Cuando nos pasa algo parecido, las mujeres solemos bloquearnos y no sabemos qué hacer”, dijo.

Así mismo habló de la primera denuncia, de un hombre de 34 años. “Él estaba acompañando a su polola y se dio cuenta que había un hombre con el celular en la mano que la seguía cuando se cambiaba de puesto. Este chico se puso detrás y observó cuando le hizo zoom a la polola. Ahí le sacó el celular y lo denunció en el gimnasio”, relató.

El Tribunal estableció un plazo de 120 días para llevar a cabo la investigación y el acusado arriesga una pena de hasta tres años por su carácter reiterado. Sin embargo, en su celular se encontraron 46 registros audiovisuales con grabaciones de cuerpos de mujeres en el gimnasio de Concón.