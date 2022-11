Byron Castillo sacó la voz tras ser marginado por Ecuador para el Mundial de Catar

El lateral derecho de León de la Liga MX y puntal de la selección de Ecuador, Byron Castillo, sacó la voz en sus redes sociales para desahogarse tras su marginación en la nómina final de "La Tri" para el Mundial de Catar.

"Orgulloso de ustedes menores, los quiero un mundo, vamos con fe. El sueño mío no termina, aquí sigo de pie y firme contra todo. Me encanta todo esto, si no fuera así mi vida fuera bien aburrida", indicó el "parce" mediante una historia en su cuenta de Instagram.

El parce Byron Castillo está triste.

Recordemos que la FEF expuso que "ante el fallo arbitrario del TAS, que desconoce los más elementales principios jurídicos aceptados, y ante el riesgo nuevamente de sufrir injustas sanciones, la Federación Ecuatoriana de Fútbol se ve en la obligación de no convocar a Byron Castillo".

"Para nadie ha sido fácil el proceso que como institución hemos tenido que atravesar, y menos aún para nuestro jugador que es parte de esta familia que llamamos La Tri", apuntaron.

Asimismo, insistieron que "incomprensiblemente, el fallo del TAS siembra ilegítimamente la duda respecto del contenido del pasaporte, que podría poner en riesgo, no solo el avance de la Selección en este Mundial, sino comprometer su participación en la siguiente edición".

Ecuador integra el Grupo A del Mundial junto al combinado anfitrión: Catar, Países Bajos y Senegal.