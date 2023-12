A través de Tiktok un joven venezolano llamado Alejandro Rojas, realizó sus descargos en contra de sus propios compatriotas a quienes tildó de bulliciosos por hacer constantemente fiestas. El registro viral tiene más de 700 mil visualizaciones y recibió bastante apoyo, principalmente de chilenos que denuncian situaciones similares en sus barrios.



“¿Qué está pasando?”, partió diciendo Rojas, para luego señalar que sus vecinos venezolanos lo despertaron a las tres de la mañana un día de semana porque estaban de fiesta, siendo que él tenía que trabajar a las 7 am. En el video también mencionó que frente a esto, no podía convencer a sus colegas chilenos de que ellos venían a trabajar.



Venezolano se vuelve viral por criticar a sus compatriotas



“¿Qué pasa? ¿Cómo yo le hablo a mis compañeros chilenos de que muchos aquí vinimos a trabajar, a ganar plata, a apoyar a nuestras familias, a hacer las cosas bien, cuando pasa esto?(...) No dormí, no descansé”, declaró.



“¿Cómo yo le hablo y defiendo la manera de que nos den la oportunidad a todos los venezolanos de estar aquí legalmente cuando pasa esto” dijo. Para luego señalar que estas situaciones ocurren “casi todos los días”. “Es en casi todo los departamentos, en los edificios donde hay más de diez departamentos con venezolanos ahí. Yo no voy a decir que son los venezolanos. Hay muchos extranjeros. Pero, el venezolano es el que se hace notar”, relató.



“Cómo yo le explico a un chileno que somos gente de bien, cuando son las 6:00 de la mañana y hay un montón de venezolanos en la calle… en la calle, en la acera jugando dominó, peleándose porque quién lo trancó y quién no, mientras beben cerveza, como si fuera el patio de su calle y bebiendo alcohol cuando está prohibido beber en la vía pública, cuando tienen tomadas las aceras urbanas en edificios donde cerca hay casas, casas de personas que llevan viviendo ahí toda su vida” agregó.



Luego finalizó entregando su opinión sobre la migración ilegal. “¿Y tú crees que así vale la pena decir ‘Hay que darle la oportunidad a los venezolanos que entraron por pasos no habilitados?’ Yo, no doy ni una oportunidad. No lo soporto yo, ¿y los va a soportar el país? ¿Qué estamos haciendo? ¿Hasta cuándo?”.