El ex delantero de La Calera se refirió a la posibilidad de llegar al Monumental.

El jugador trasandino quedó con el pase en su poder tras rescindir con el Portland Timbers de la MLS.

El ex Racing conversó con el sitio partidario del Cacique, DaleAlbo sobre su presente:"no he firmado en ningún lado todavía, aunque tengo muchas opciones con buenos contratos. Colo Colo es mi intención pero no me ha llamado".

Sobre la supuesta negociación para llegar a Macul de hace algunas temporadas, aseguró que: "Cuando estuve en Chile, tuve comunicación con Orión y me llamó también el representante de Pablo Guede. Cuando se dio la posibilidad de estar era un kilombo, porque tenía que ser transferido a un club en Argentina primero y el club que me comprara sabía que el 50% de mi pase era de Defensa y Justicia y el otro 50% de Racing. Entonces para venderme, Racing o Defensa y justicia tenían que comprar la mitad de mi pase y después de eso volver a venderme por la plata que Colo Colo podía dar", relató.

En la misma línea, dijo que: "también estaba ese problema que en Chile tenía que cumplir un año entero y que en medio año no se transfieren jugadores como acá en Argentina".

Consultado sobre si le gustaría jugar junto a Matías Fernández, el ariete no tiene dudas:

"Cómo no me va a gustar compartir plantel con él, me encantaría, es una de las personas que más me ha ayudado y estoy muy agradecido de él. Por eso sería lindo coincidir, pero no depende de él ni de mí, todo depende del club ver que quieren hacer conmigo", argumentó.

"Ellos (Colo Colo) saben que es uno de los clubes donde quisiera estar. Me encantaría estar con ellos, de compartir un torneo. Pero bueno, hay que esperar, tengo vacaciones hasta el 18 de enero, tengo opciones y estoy tranquilo", completó.