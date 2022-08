Brayan Cortés habló tras sufrir un millonario robo en su casa

“Lo único que les pido que no compren cosas sin saber su procedencia”, dijo el portero e ídolo de Colo Colo.

La delincuencia parece un cuento de nunca acabar en este país. Cada día los robos y asaltos son un pan de cada día, no distingue edad ni clases sociales. Así lo pudieron comprobar el pasado fin de semana el exarquero de la Universidad de Chile, Johnny Herrera, quien fue víctima de una encerrona en Viña del Mar.

Sin embargo, ahora una situación similar afectó al portero titular de Colo Colo, Brayan Cortés, quien se convirtió en objetivo de los antisociales. El arquero subió a sus stories de Instagram la fotografía de la moto de su hijo, que desconocidos se llevaron de su casa.

“Una lástima me costó subirla pero bueno, ya está, ingresaron a mi domicilio y se robaron la moto de mi hijo y unas cosas de jardinería”, relató el futbolista de La Roja. “Lo único que les pido que no compren cosas sin saber su procedencia, no fomentemos estos delitos”, cerró.