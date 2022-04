Brayan Cortés alzó la voz tras recibir una bomba de ruido en San Carlos de Apoquindo

“Es un peligro y esperamos que no vuelva a ocurrir”, señaló el portero de Colo Colo tras el accidentado duelo ante la Universidad Católica.

Un intenso duelo protagonizaron la Universidad Católica y Colo Colo en el denominado "clásico" por la undécima fecha del Torneo Nacional 2022. El encuentro, disputado en el Estadio San Carlos de Apoquindo, estuvo marcado por los incidentes dentro y fuera de la cancha, donde destacó el ataque al portero albo Brayan Cortés, quien sufrió la explosión de un petardo.

Antes de que iniciara el segundo tiempo del compromiso, con ambos equipos ya en cancha, desde la tribuna sur del recinto precordillerano arrojaron un petardo, el que explotó muy cerca del arquero iquiqueño.

Pese a la situación, el árbitro José Cabero permitió que se jugaran la segunda mitad en Las Condes y el guardameta de la Roja pudo seguir en el campo de juego. “Un ruido molesto en mi oreja derecha, pero no pasó a mayores”, expuso el arquero tras el encuentro.

De todos modos, el jugador remarcó que es una situación que atenta contra la integridad de los futbolistas. “Obviamente es un peligro, uno no espera ese tipo de cosas. Uno está enfocado en seguir jugando y que la gente venga a ver un espectáculo, no a que pasen más incidentes. Esperamos que no vuelva a ocurrir”, apuntó.

Por último, el portero rescató el punto conseguido y adelantó el duelo ante River Plate por Copa Libertadores. “Vinimos a ganar, no se logró, pero lo bueno es que tampoco se perdió. Venimos trabajando de muy buena forma, cada uno está dando el 101% de cada uno y esperamos que el miércoles podamos hacer un buen partido”, cerró.

El compromiso entre Colo Colo y los "Millonarios", válido por la tercera fecha de los grupos del certamen, se disputará el próximo miércoles 27 de abril desde las 20:00 horas en el Estadio Monumental de Macul.