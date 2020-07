Boric y Van Rysselberghe se enfrentan en colosal pelea tras dichos de la senadora

Este pasado viernes, el presidente Piñera promulgó la ley que limita la reelección de parlamentarios y alcaldes, la cual llegó a molestar a algunos parlamentarios, entre los cuales destaca la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe quien catalogó al hecho como una “falta de prudencia”.

“Va creciendo la desafección de la UDI hacia el gobierno. Para mí, por ejemplo, resulta francamente impresentable que la señora de un ministro del comité político vote en contra del gobierno. Entiendo que son dos personas distintas que pueden tener ideas distintas, pero es ministro del comité político. Hay claramente a lo menos una falta de prudencia”, dijo.

Ante estas declaraciones, respondió el diputado Gabriel Boric (CS) mientras aprovechaba la reunión que sostenía junto a Mario Desbordes (RN), Álvaro Elizalde (PS) y la propia senadora UDI.

“Los dichos de la senadora Van Rysselberghe sobre Paulina Núñez son inaceptables y redunda en un machismo que es muy propio de la UDI, pero que también está arraigado en la mayoría de la sociedad. Y ahí todos deberíamos preguntarnos cómo vamos a ir cambiando esas prácticas", dijo el parlamentario, en la relación al pensamiento independiente de Núñez, más allá de su vínculo afectivo.

“Yo creo que a la gente que lo está pasando mal le interesa bien poco las peleas y los epítetos al interior de la derecha chilena. O entre la oposición y el gobierno. La preocupación que hoy existe es que se ha mostrado un Chile mucho más endeble de lo que se venía diciendo desde el discurso oficial”, agregó Boric.

Tras escuchar al diputado, van Rysselberghe respondió: “Lo primero, es que yo soy mujer, no sé si lo han notado y me ha tocado muy duro. Yo he sufrido muy fuertemente el machismo a lo largo de mi carrera. He tenido que competir con hombres de igual a igual y no ha sido fácil. Me ha tocado tener cargos de autoridad en donde he tenido que enfrentarme al ‘club de Toby’, por lo tanto, sé lo que es el machismo, quería aclararle al diputado Boric”.

“Pero no tiene que ver con eso, tiene que ver con la lealtad. Con la lealtad al gobierno que tu ayudaste y del cual formas parte. Y eso, esa lealtad, debiera tener un mayor grado de componente cuando tú tienes una relación más cercana con un miembro directo del comité político. Hombre, mujer, da lo mismo”, continuó.

“En virtud de que eres parte del gobierno que está en el mando, uno esperaría un cierto grado de lealtad y compromiso”, cerró la presidenta de la UDI.