Durante una actividad en Independencia, para promulgar la Ley que concilia la vida laboral, familiar y personal, el presidente Gabriel Boric vivió un incómodo momento con la ministra de la Mujer Antonia Orellana, quien no había querido contar que se encontraba de cumpleños, situación que el presidente ignorar y le señaló a todos los asistentes la noticia.



En la instancia, el mandatario llegó tarde a la actividad y una vez que subió al escenario le consultó a su ministra si le había comentado a la gente que estaba de cumepeñoas. “Haces eso y ahí sí que me voy a enojar. No es necesario”, exclamó la política bastante avergonzada mientras el público se preparaba para cantarle al unísono.



Boric vive incómodo momento con ministra Orellana



“Después de esa breve y sutil intervención”, señaló la ministra antes de comenzar a explicar la nueva Ley, que le permite que personas cuidadoras no remuneradas de niños menores de 14 años o de personas con discapacidad o dependencia severa/moderada tengan derecho al teletrabajo parcial o total, entre otros aspectos.



Por otro lado, el presidente también hizo noticia porque llegó atrasado a la ceremonia porque estaba en terapia psicológica. “Disculpen el retraso, me vine corriendo, me recomiendan siempre que no diga esto, pero yo creo que hay que decirlo, estaba en terapia, cuidar la salud mental es importante decirlo, y por eso nos atrasamos un poquito”, aclaró.



Así mismo en la instancia vivió otro particular momento cuando una mujer en silla de ruedas intervino la ceremonia para pedirle ayuda al mandatario denunciando que llevaba meses sin poder ver a su pequeña nieta.