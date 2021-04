“¿Pan de 10 lucas?”: Gabriel Boric se burló de las raras declaraciones de Ignacio Briones

“¿Pan de 10 lucas??? ¿Qué pan come Briones?”, señaló el parlamentario del Frente Amplio tras los dichos del exministro de Hacienda.

El candidato presidencial y exministro de Hacienda, Ignacio Briones, quedó nuevamente como un idiota el pasado jueves tras mostrar su rechazo a la idea de rebajar por dos años el IVA a los productos de primera necesidad.

Esto luego que la iniciativa fuera aprobada durante el miércoles en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, contemplando la reducción del 19% al 4% en el pago del impuesto de productos como pan, huevos y verduras.

En entrevista con CNN Chile, el candidato a La Moneda de Evópoli solicitó que “dejemos de jugar con las expectativas”.

“A mí no me parece justo que cuando usted dice ‘voy a eliminar el IVA del pan’, le rebajo aproximadamente $300 por kilo al kilo de pan corriente (…) pero no podemos olvidar que cuando hago eso, también le rebajo el IVA al pan de lujo que vale $10 mil el kilo, no $1.500. Le estoy devolviendo $2.000 en IVA a las familias más ricas”, expresó.

En ese sentido, la ex autoridad planteó que para ayudar a las familias se les devuelva directamente el IVA con una transferencia directa a los necesitados, afirmando que “a mí me parecería inmoral que me devolvieran el IVA del pan que yo compro en mi casa, quiero que esa plata se la demos a quienes realmente lo necesitan”.

La reacción de Boric

Las palabras de Briones llamaron la atención en redes sociales, en donde el exministro de Hacienda se convirtió en tendencia en Twitter.

Uno de los que se refirió a este hecho fue el diputado y candidato presidencial de Convergencia Social y Revolución Democrática, Gabriel Boric.

“El IVA es un impuesto regresivo porque quienes más lo pagan son quienes no tienen capacidad de ahorro y por tanto gastan todos sus ingresos en consumo. El problema es que no necesariamente bajar IVA se traslada a precio final. Pero… ¿Pan de 10 lucas??? ¿Qué pan come Briones?”, expresó al respecto en su cuenta de Twitter.