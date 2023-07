Boric salió aclaró sus intenciones con la declaración conjunta por los 50 años del golpe

Los partidos de oposición han generado gran polémica luego que el Presidente Gabriel Boric le entregara un reconocimiento al exjuez Baltasar Garzón en el marco de su gira por Europa.

Según señaló el Gobierno, esta condecoración se justifica debido a la importancia que se le atribuye al juicio en contra del dictador Pinochet.

Baltasar Garzón recibiendo la medalla de parte de Boric

“El reconocimiento al juez Baltasar Garzón es producto del trabajo que él ha hecho en contra de la impunidad en materia global, y en particular en el caso que todos conocemos del juicio a Pinochet y no por otras gestiones que él haya realizado como jurista”, comenzó a comentar el mandatario, antes de referirse a las críticas por la declaración conjunta por los 50 años del golpe de Estado.

Los partidos de derecha acusan que el presidente está intentando imponer una verdad sesgada.

“Yo me pregunto cuál sería la verdad oficial que según la oposición queremos imponer. Acá hay hechos que son claros y conocidos por todos. En Chile el 11 de septiembre de 1973 se realizó un golpe de Estado que terminó con la democracia y que dio paso a una dictadura brutal, asesina, de 17 años”, señaló Boric desde Bruselas.

Presidente Boric llamó a la unidad

El mandatario añadió: “lo que yo he planteado y reitero es que todos convengamos, independientes de las grandes diferencias políticas que podamos tener, de los desacuerdos que podamos tener, que nada, pero absolutamente nada, justifica violar los derechos humanos de nuestros adversarios políticos, de quien piensa distinto, de cualquier persona en nuestra patria”.

“Creo que es un consenso razonable, que es un consenso mínimo, al cual espero podamos llegar sin hacer interpretaciones históricas. Acá a mí no me interesa imponer una versión oficial, no tengo las condiciones para aquello”, señaló.

Para concluir, hizo énfasis en que “un Presidente no puede imponer versiones oficiales respecto a la historia, lo que a mí me interesa es que, aprendiendo de nuestra historia, seamos capaces de anticiparnos a que tengamos un futuro compartido, no un futuro que nos divida y eso es lo que a mí me motiva”.