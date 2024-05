No se aguanta: Boric responde a ilustración sobre su “metamorfosis” y le escribe a usuaria “defraudada”

El presidente Gabriel Boric comentó en instagram una publicación de una ilustradora que compartió la “metamorfosis” del presidente. En el dibujo @holamirona mostró al presidente en sus inicios, luego cuando asumió y los cambios que ha tenido una vez en el poder: por ejemplo, se le mostró como Winnie Pooh, vestido de Carabinero y convertido en una especie de cactus, según la artista sus seguidores le ayudaron a ponerle un nombre a su gráfica.

“La metamorfosis” / ¡seguimos (cambiando)! Hace una semana les pregunté por historias cuál era el mejor título para esta viñeta o ilustra y me llevé una grata sorpresa, cuanta creatividad amig@s, muchas gracias. Me llegaron más de 60 nombres muy chistosos. Acá anoté algunos, los que se repitieron y anoté otros que me encantaron como “La corbata daba lo mismo” o “el camaleón”, o ¿que tipo de Boris eres según tu signo?, “Boris types” etc. Si se me va alguno, disculpen, póngale no más” escribió junto con la ilustración de Boric.

Boric comenta ilustración sobre su “metamorfosis”

La publicación rápidamente generó interacciones y hasta el momento tiene más de 5.800 likes y 625 comentarios, entre ellos el del jefe de Estado. “Está bueno. Desafiante pensar que puede venir a tus ojos (me imagino que el último expresa esa incertidumbre). Un abrazo” comentó. Sobre la misma, aprovechó de responder el mensaje de una mujer que señaló sentirse “defraudada” por sus cambios.

“Es que nos has defraudado demasiado en esta metamorfosis” escribió una ciudadana a lo que Boric respondió. “Lo entiendo. No es lo mismo ser activista/dirigente de una causa particular legítima, ni diputado, a ser Presidente de todos los chilen@s. La diferencia en las responsabilidades implica asumir cambiar, pero sin nunca abandonar los principios”, respondió.

Esto generó mayores interacciones en el post incluso la dibujante le agradeció al mandatario por tomarse de buena manera la ilustración. “Así es presi, manso viaje. Gracias por tu buen humor y comentario. Un abrazo” escribió la dueña de la cuenta. “Cuando uno deja de reírse de uno mismo está muerto. Un abrazo y felicitaciones por tu pega” manifestó el presidente, quien fue criticado por otros internautas por responder mensajes en redes sociales en vez de trabajar.

