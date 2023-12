El presidente Gabriel Boric tenía agendado a las 9:30 de la mañana promulgar la Ley de Conciliación de Vida Personal, Familiar y Laboral, en Independencia, sin embargo la ceremonía debió retrasarse algunos minutos ya que el mandatario llegó atrasado. Al presentarse en el lugar aclaró que su retraso se debió a que estaba en terapia.



Cabe mencionar que esta instancia fue bastante particular, ya que también fue interrumpida por una mujer en silla de ruedas que sostenía un cartel. El jefe de Estado conversó con él y ella señaló “no me dejan ver a mi nieta”. A lo que el mandatario respondió “nos tomamos estos casos muy en serio, y de hecho, estamos haciendo reformas profundas al sistema de Mejor Niñez, y se lo puedo contar porque mi familia es familia acogida y sabemos perfectamente en qué consiste esto”.



Boric llega tarde a actividad y revela el motivo



La actividad contó con la participación de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara; la ministra de la Mujer, Antonia Orellana; el subsecretario del Trabajo, Giorgio Boccardo; y la subsecretaria de la Mujer, Luz Vidal, además de parlamentarios y representantes de organizaciones sociales.



“Disculpen el retraso, me vine corriendo. Me recomiendan siempre que no diga esto, pero creo que hay que decirlo: estaba en terapia (...) “Creo que hay que cuidar la salud mental, es importante decirlo (...) para que los amigos de las redes sociales no se pasen rollos, las terapias pueden ser normal, periódica, no es un evento excepcional”, profundizó Boric sobre el tema.



Por otro lado, mencionó sobre su estado actual que “estoy bien, estoy contento, estoy optimista por Chile y su futuro”. Recordemos que hace algunas semanas dio a conocer que terminó su relación con Irina Karamanos, quien abandonó la casa que compartían juntos.