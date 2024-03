El presidente Gabriel Boric reveló la última conversación que tuvo con el exmandatario Sebastián Piñera antes de que se accidentara en un helicóptero en el lago Ranco. En una entrevista para ADN el jefe de Estado habló sobre sus primeros dos años al mando del país y señaló que su última conversación con el empresario fue sobre las polémicas pensiones de gracias que fueron otorgadas a personas indultadas del Estallido Social.



Cabe mencionar que el 6 de febrero ocurrió el accidente de Piñera y el 5 del mismo mes Boric conversó con él vía telefónica. Cabe mencionar que los familiares del exmandatario le han agradecido al presidente por su actuar tras el fallecimiento del empresario, ya que decretó tres días de duelo nacional y le entregó todos los honores correspondientes. Incluso Magdalena Piñera señaló en una carta a El Mercurio que agradeció la “rectitud y valentía con las que despidió” a su hermano.



¿Qué conversó Boric con Piñera un día antes del accidente?



“La última conversación que tuve con el Presidente Piñera, el día antes del accidente que terminó en su fallecimiento, fue justamente para decirle que yo había tomado la decisión de revocar pensiones de gracia que se habían tomado en mi gobierno y también en el de él”, contó Boric en su entrevista para la emisora radial.



Así mismo contó que “como era una decisión presidencial, un atributo de la Presidencia de la República, me parecía que era importante decírselo también. Le pareció bien, estuvo de acuerdo, no fue una materia de desencuentro”, mencionó agregando que no tuvieron mayores problemas para conversar sobre el tema que ha generado diversas polémicas y críticas.



Más tarde aclaró que ya revocó las pensiones de gracias. “Yo ya revoqué 27 pensiones de gracia y revisamos todas las vinculadas al estallido social. En ese contexto, no hay más (...) Las pensiones no son un premio al comportamiento. Si una persona, por diferentes motivos, tuvo una vulneración grave en sus derechos humanos por parte de la acción del Estado y, a su vez, esa persona había tenido un hurto hace diez años, una cosa no quita la otra. Ahora, hay casos que a mí me parecieron particularmente graves que creo que ameritaban una revisión”, cerró.

¿A quién le miente Boric, a quién quiere convencer que lo ha hecho bien, a quién quiere seguir engañando?

Boric gobierna para su pequeño nicho, un 27% según #Cadem casi el mismo porcentaje de chilenos que lo eligió como presidente (31% del padrón Servel). pic.twitter.com/bzJEWMlOhy — Verónica en REsistencia 🤜☭⃠ (@VeronicaWelkner) March 11, 2024