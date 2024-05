Boric anuncia su total apoyo a madre de Franco Vargas: “La mamá necesita saber la verdad”

El presidente Gabriel Boric se refirió al caso de Franco Vargas y anunció su total apoyo a la madre del joven de 19 años, Romy Vargas. Recordemos que Franco falleció tras participar en una actividad del Servicio militar en Putre, en donde sus compañeros conscriptos denunciaron graves maltratos y que no contaban con la vestimenta adecuada (denunciaron que no llevaban primera capa) para la actividad al aire libre.

Recordemos que desde el Ejército han existido varias incongruencias en el relato de los hechos y la institución decidió relevar a dos oficiales a cargo. Ante esto, la madre de Franco se dirigió hasta La Moneda con una fotografía de su hijo y logró conversar con el presidente Gabriel Boric y la ministra de Defensa Maya Fernández quien le contó a la prensa en el lugar la conversación que mantuvieron por cerca de una hora con la mujer.

¿Qué apoyo le entregó Boric a la madre de Franco?

“Tal como lo comprometió el Presidente Gabriel Boric, recibió a la mamá de Franco Vargas, a Romy Vargas, en una conversación muy humana, donde se comprometió y apoyó todas las causas que se están llevando para esclarecer lo ocurrido con Franco y el resto de sus compañeros” informó la ministra sobre la reunión con Romy. Cabe mencionar que, la madre denunció que el Ejército no se contactó con ella para hablar sobre la muerte del joven.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Por otro lado, la mujer dijo al inicio que “ha sido realmente una pesadilla, el peor dolor que he sentido en mi vida, yo hasta el momento no he tenido nada oficial, todo lo que se ha hablado ha sido por parte de la prensa”. Sobre la noticia, la secretaria de Estado aseguró que hay un proceso investigativo en marcha y que la madre de la víctima se merece tener la verdad.

“Como lo hemos planteado desde el primer momento, acá se requiere la verdad. La mamá necesita saber todo lo ocurrido con su hijo, y por eso, tal como lo he dicho, hay un proceso que se está llevando adelante, un proceso investigativo, donde además se nombró una ministra en visita que está llevando adelante el proceso” complementó Fernández.

“Lo que más requiere la familia es saber qué ocurrió y que aquellas personas que no cuidaron a sus hijos, que no protegieron a sus hijos como correspondía, sean sancionadas” cerró.

Quizás te pueda interesar: Dichos de Boric sobre el perro “matapacos”: Ana María Gazmuri se lanza contra el presidente