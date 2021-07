Borghi, ex entrenador y ahora comentarista de fútbol cree que la UC debe jugar con equipo alternativo contra Colo-Colo para enfocar sus esfuerzos en Palmeiras.

"Hay dos opiniones sobre estos partidos, está la opinión del hincha y la opinión de aquellos que no somos hinchas. Tienes que ponerte en el lugar de Poyet. El Campeonato, si pierdo con Colo Colo y de mala forma, va a ser una desgracia, pero es un campeonato que me va a dar recuperación, o sea, tengo tiempo todavía como para recuperar y, si bien no voy primero, tampoco voy décimo", dijo en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

"Si yo soy Poyet le doy mucha más importancia a la Copa Libertadores que al Campeonato Nacional. No pensaría en un equipo mixto contra Colo Colo, no lo pensaría. A ver, no suplentes, pero no un mixto que voy a poner a (Fernando) Zampedri, voy a poner a (Valber) Huerta, más alternativo, no digo 100 por ciento suplente".

El exentrenador de la Selección Chilena aclara que todo: "va a depender mucho del primer resultado" en el juego ante Palmeiras en San Carlos de Apoquindo.

José Maria Buljubasich en conversación con Deportes Agricultura le dejo la decisión al histórico de La Roja: "Gary Medel sabe que el día que quiera volver, solamente avisa y volverá. Dependerá más de él que de nosotros", expresó.

PROGRAMACIÓN DE LA COPA CHILE 2021

Partidos de ida de los cuartos de final.

Jueves 8 de julio.

Palestino - Colo Colo. Estadio Municipal de La Cisterna. 15:00 horas

Everton - Ñublense. Estadio Sausalito. 20:30 horas.

Sábado 10

Fernández Vial - Coquimbo Unido. Estadio "Ester Roa". 16:30 horas.

Partidos de vuelta

Domingo 11 de julio

Ñublense - Everton. Estadio "Nelson Oyarzún". 18:00 horas

Colo Colo - Palestino. Estadio Monumental. 20:30 horas.

Coquimbo Unido - Fernández Vial. Por programar.