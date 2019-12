El Bichi se refirió a la acción del volante formado en Colo-Colo.

El mediocampista del Barcelona se llenó de críticas por llegar en helicóptero al partido de Rodelindo Román ante La Pintana Unida por la final de Tercera B.

Su ex entrenador en los albos y La Roja, Claudio Borghi quiso entregar una reflexión:

"De donde viene a donde llegó es inesperado, me parece bien que lo disfrute. Ahora, con el momento social que vive Chile, esto lo aleja de la gente. Es una muestra de poder que no debería usarla para este momento de ir a ver un partido de fútbol", dijo en Todos Somos Técnicos de CDF.

"Es su dinero, puede hacer lo que quiera, pero no me pareció adecuado. No exponerse a que la gente pueda tener pensamientos con esta especie de gastos", enfatizó .

Para cerrar, el ex estratega sentenció: "Creo que es innecesario, pero es su forma de ser, su estilo. Lo hacen muchos jugadores en Europa. Quizás para nosotros, que un jugador se maneje a estos niveles es un poco extraño", cerró.

El Bichi se refirió a la acción del volante formado en Colo-Colo.