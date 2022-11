Bombo Fica reveló el insultante monto que le ofrecieron para volver a Viña del Mar

El humorista nacional, Bombo Fica, reveló durante las últimas horas que no participará en el próximo Festival de Viña del Mar 2023. Así lo reveló el humorista en diálogo con Ciudadno ADN, donde llegó a promocionar lo que será su nuevo show “Hay que estar tranquilo”.

“Cero posibilidad de volver a Viña”, afirmó de forma tajante el artista, quien reconoció que tuvo algunas conversaciones con la productora para ver la posibilidad de regresar a la Quinta Vergara.

“Tuvimos una conversación hace poco tiempo atrás, en donde me quedó claro que no hay recursos para el artista chileno, solo hay recursos para traer artistas de afuera”, lamentó.

Y en esa misma línea, agregó: “esto no lo maneja ni el canal ni la municipalidad, lo maneja una productora externa y ellos consideran en su propuesto que el humor es el 10% de lo que le pagan a un extranjero”.

Pero eso no es todo, pues además reveló que le ofrecieron un monto “irrisorio” para volver al cocido viñamarino. “Es lo que había, fue lo que me dijeron y ahí uno toma la opción de ir o no ir”, admitió.

“Viña tiene costos artísticos, estás siempre expuesto a que te vaya mal, entonces tiene un riego y estamos hablando del festival más mediático, el más visto y con más resonancia del país y eso tiene un costo y pierdes tu rutina que queda en redes sociales y eso tiene un valor que tienes que monetizar”, cerró.