Bombo Fica realizó una particular reflexión sobre los "privilegios" de Cristián de la Fuente

“Escuché en una entrevista a un personaje de televisión, famoso…”, fue parte de lo que dijo el humorista.

Bombo Fica.

El humorista nacional, Bombo Fica, participó como invitado del programa Zona de Estrellas, donde se refirió a la polémica que protagonizó el actor Cristián de la Fuente sobre los "privilegios", sin mencionar al modelo en cuestión.

Mientras hablaba de la sacrificada vida de su familia, el humorista recordó que “escuché en una entrevista a un personaje de televisión, famoso…”.

“Dijo que en este país había pobres porque eran flojos. Mi padre y mi madre, muy trabajadores… fuimos siempre pobres. El único legado que nos podían dejar era la educación”, reconoció. “Tuve la suerte de poder desarrollarme en el ámbito artístico y saltar barreras, que ellos no pudieron. No porque no quisieran, no porque no se levantaran temprano, no porque no tuvieran el esfuerzo”, agregó.

“Era porque lamentablemente no existían las oportunidades. Es un mito pensar que los pobres son pobres por flojos en este país, no señor. Son pobres porque no están dadas las oportunidades para que algunos lleguen y logren los objetivos en su vida”, concluyó.

Las declaraciones de Cristián de la Fuente

“La gente me dice ‘tú, desde tu lugar de privilegios’. Yo nací a dos cuadras de acá, siendo el hijo de la amante de mi papá. Terminé manteniendo a mi mamá y todo lo que tengo es porque me he sacado la cresta trabajando”, lanzó en el programa "Sin Filtros".

“El problema es que hay personas que no tienen las cosas que quieren, pero quieren que se las regalen, porque no tienen los huevos para trabajar y conseguir las cosas por sí mismos”, agregó.

“El pasto del vecino es más verde porque esa persona se levanta más temprano, le echa más abono y cuida más ese pasto”, cerró.