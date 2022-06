Bombo Fica realizó una dura autocrítica por sus "funadas" rutinas del pasado

"Hay una mirada de crecimiento, de entender, aceptar y adecuarse a los tiempos modernos", relató el humorista que suena en Viña 2023.

Bombo Fica.

Una inesperada confesión realizó el humorista nacional, Bombo Fica, quien se encuentra alistando su nuevo show para presentarlo a lo largo de Chile desde la próxima semana. En ese contexto, el comediante entregó detalles de su espectáculo, el cual denominó Sin Bombo no hay Fiesta.

“Resume lo que nos ha tocado vivir desde que partió la pandemia. Después de eso hago una mirada hacia el Chile de hoy, agresivo, violento, con cambios importantes que tienen que ver con la mujer, hay un reconocimiento a sus luchas”, indicó, en conversación con HoyxHoy.

“Y luego doy una mirada al Chile cosmopolita, que lo compartimos con muchos hermanos latinoamericanos”, añadió. Tras casi dos años alejado de los escenarios, el artista se refirió a su reencuentro con el público. “Uno nunca deja de sorprenderse de las emociones que se produce, cómo la gente agradece y te lo manifiesta a través del aplauso, la risa y a través de la convocatoria, que es muy valioso”, afirmó.

En esa misma línea, el humorista comentó cómo ha tenido que adaptar sus rutinas para evitar herir susceptibilidades. “Hoy mi discurso es absolutamente distinto al de hace 20 años. Hay una mirada de crecimiento, de entender, aceptar y adecuarse a los tiempos modernos. Entender que ya no nos podemos reír de las minorías y menos de las mujeres”, analizó.

“Tenemos que reírnos juntos; podemos hacer humor, por supuesto, podemos tocar algunos temas, pero que sean graciosos para ambos, no reírnos de la mujer como una cosificación, sino reírnos de nuestras cualidades y defectos porque de eso estamos hechos”, agregó.

Sumado a este tema, el comediante señaló que “yo hago una autocrítica en el escenario desde el humor y la ironía, pero sin perder mi línea y entendiendo que esto es parte de una evolución”. “No desconozco que en algún momento abusé y que lo hice porque culturalmente así era el país, uno lo hace creyendo que es así; pero uno tiene el deber y la obligación de evolucionar y cambiar, y así es como mi humor lo ha hecho y por eso hoy es reconocido y valorado”, puntualizó.

Finalmente, el comediante habló de la opción de pisar nuevamente la Quinta Vergara. “Yo siempre he estado preparado para pararme en el escenario de Viña”, confesó.

“El año 2021 estábamos confirmados, teníamos una conversación con Canal 13 y después se trasladó para el 2022, no se hizo y me imagino que en algún momento conversarán conmigo para retomar o simplemente para decirme que no”, indicó. “Espero que tengamos esa conversación que está pendiente. Han surgido rumores y algunas conversaciones de pasillo, pero nada formal”, cerró.