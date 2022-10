Bomberos anuncia una insólita medida para evitar más casos de violencia en su contra

Increíble pero cierto. Los Bomberos de Chile anunciaron la compra de chalecos antibalas y cascos balísticos para resguardar su seguridad durante los llamados de emergencia, debido a los últimos eventos ocurridos en distintas ciudades del país, donde los voluntarios se han visto enfrentados a balaceras entre bandas rivales y ataques a los carros.

Fue el pasado martes 4 de octubre, en el sector de Las Compañías, cuando voluntarios se dirigieron a una emergencia que afectaba a un vehículo particular. Minutos después, y mientras trabajaban en la emergencia, debieron abandonar el lugar de forma inmediata al quedar en medio de ráfagas de disparos con armas de grueso calibre, efectuados entre bandas rivales ligadas al narcotráfico. La situación llevó a las autoridades de Bomberos a tomar la insólita medida de adquirir chalecos y cascos anti balas, para proteger sus vidas.

”Estamos muy preocupados, hace poco rociaron líquido acelerante a uno de nuestros carros, en plena emergencia, amenazando con incendiarlo en Cañete; en Rancagua narcotraficantes no permitieron el ingreso a un incendio por un ajuste de cuentas; y ahora un tiroteo en La Serena, entre bandas rivales, por poco hiere a bala a uno de nuestros voluntarios debido al fuego cruzado. Todos estos hechos, repudiables, debiesen ser rechazados categóricamente por autoridades y por toda la comunidad”, señaló la máxima autoridad de Bomberos, Juan Carlos Field.

En tanto, Ángelo Pizarro, Superintendente del Cuerpo de Bomberos de La Serena indicó que “es un hecho deleznable, que no debería ocurrir en nuestro país. Antes, las agresiones no pasaban más allá de lo verbal, pero ahora es totalmente distinto, en donde estos sujetos tienen municiones y armamento, un tiro que se les arranque puede terminar con la muerte de algún bombero. Este hecho marca un antes y un después en cuanto a la visión que tenemos, en la cual ya no hay respeto y en ese sentido, se pone en riesgo la seguridad de bomberos. Es por eso que con los oficiales generales tomamos el acuerdo de adquirir chalecos y cascos anti balas”