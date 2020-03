Jair Bolsonaro no ha dejado de causar polémicas desde el inicio de la pandemia del coronavirus por sus declaraciones.

El presidente de Brasil confesó en una entrevista a TV Bandeirantes que no cree en los impactantes números de muertos que ha tenido el estado de Sao Paulo por esta enfermedad. “La mayoría de las muertes no tiene nada que ver con el coronavirus, nada que ver. Son personas que estaban en una región fría y todos con una media de edad de 80″.

La máxima autoridad brasileña aseguró que los números en Sao Paulo (68 fallecidos y 1223 contagiados) estarían siendo inflados:“Es muy grande para Sao Paulo. Hay que ver lo que está pasando ahí. No puede ser un juego de números para favorecer el interés político. No me estoy creyendo ese número”.

Igualmente, el presidente descartó todas las medidas de salud recomendadas y llamó a la gente a volver a la normalidad: “Brasil tiene que volver a la normalidad inmediatamente. ¿Algunos van a morir? Van a morir. Lamento, lamento, esa es la vida, es la realidad”