Bolsonaro indignado tras ser inhabilitado para ser presidente hasta 2030

El Tribunal Superior Electoral (TSE), decidió que Jair Bolsonaro si cometió abuso del poder y uso indebido de los medios públicos de comunicación en las elecciones de 2022, en las cuales fue derrotado por el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Debido a esto, el líder de ultraderecha fue inhabilitado hasta 2030 para postular a elecciones populares y ocupar cargos públicos.

“Recientemente recibí una puñalada en la barriga y ahora me dieron una puñalada en la espalda con la inhabilitación política por abuso de poder político”, afirmó el exmandatario brasileño ante la resolución.

Bolsonaro quería ser presidente otra vez

A pesar de lo anterior, declaró a la prensa que seguirá trabajando “dentro de las cuatro líneas” de la Constitución.

En esa misma línea, indicó: “Hoy sufro una inhabilitación, no me gusta convertirme en inelegible en la política. Esa frase no es mía: nadie mata, nadie muere”.

Hay que destacar que Bolsonaro, con 68 años, quería disputar las presidenciales de 2026, lo cual no podrá realizar. Sí tiene opción de hacerlo en 2030, cuando tenga la edad de 75 años.

El político declaró además que no está “muerto” y evaluará con sus abogados las posibilidades de presentar recursos contra la decisión, tanto ante el Tribunal Electoral como ante la Corte Suprema.