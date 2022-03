Bolivia reconoció que irá por Marcelo Bielsa para llegar al Mundial del 2026

El argentino es la principal carta de su Federación, puesto que César Farías no seguirá al mando de la selección absoluta.

La selección de Bolivia se despidió de su opción de poder clasificar al Mundial de Catar 2022 desde hace un par de fechas atrás, por lo que ya se están preparando con todo para poder competir de cara al Mundial United 2026 (Canadá, Estados Unidos y México).

La búsqueda de un técnico es fundamental, y ya se pusieron en contacto con un viejo conocido de nuestro fútbol: Marcelo Bielsa.

El argentino, que se encuentra sin club tras su salida del Leeds, es la principal carta de su Federación, puesto que César Farías no seguirá al mando de la selección absoluta.

Bolivia tiene dos importantes desafíos en el futuro: La Copa América y el próximo Mundial, por lo que el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, ya se puso en contacto con el entorno del ‘loco’ para plantear el ofrecimiento.

“Estamos en contacto, no voy a negarlo. Aún no hemos hablado directamente con él, pero estamos próximos a hacerlo”, dijo en conversación con As Chile.

Lo que tienen asegurado en la Federación, si es que llega Bielsa, es que “queremos darle todo el apoyo, sabemos que Bolivia tiene mucho talento y no está lejos que participemos de un Mundial”, cerró.