El nombre de Carlos Palacios está sonando bastante al otro lado de la cordillera gracias al interes de Boca Juniors por el jugador de Colo Colo. El cuadro Xeneize tiene en la mira al formado en Unión Española y desde Argentina aseguran que van con todo para fichar al atacante de los albos.

Según consignó Diario Olé, desde el país trasandino están en conversaciones tanto con el club de Macul como con Vasco da Gama, equipos que comparten el pase del futbolista. Y aunque en un comienzo se veía casi imposible por temas de cupos, ahora Boca quiere el 100% del pase del jugador chileno.

Las dudas estaban en los cupos de extranjeros que tenía Boca Juniors, sin embargo, ahora tiene dos plazas disponibles, pues de los seis cupos hay cuatro ocupados por los jugadores Bruno Valdez, Marcelo Saracchi, Edinson Cavani y Miguel Merentiel. De esta forma, Palacios podría completar la lista y llegar al fútbol argentino.

De acuerdo a En Cancha, el futuro de Carlos Palacios sigue siendo una incognita, pero desde la Bombonera deben dar por finalizada la situación en los próximos días, debido a que el mercado de pases en Argentina se cierra el viernes 26 de enero. Eso sí, la salida de un jugador al extranjero podría extender el plazo para sumarlo hasta el viernes 9 de febrero.

Tras la victoria de Colo Colo 4 - 3 frente a Liverpool de Uruguay, el atacante chileno conversó con ESPN sobre el panorama que enfrenta: "No tengo mucho para hablar, eso lo ve mi representante con los dirigentes, parece que hay algo concreto y hay que ver que sea lo mejor para todo y para mi".

"He estado al tanto del tema, me han pedido mi opinión y lo que pienso, pero lo ve representante con los dirigentes acá. Esperamos que sea lo mejor para todos", indicó, agregando que "no hay un plazo, lo están trabajando, como he dicho, hoy preferí estar concentrado en jugar y que lo vea quien corresponde para que después llegue el momento".