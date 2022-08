Bloguero neerlandés criticó el estado de la Plaza de Armas de Santiago

“Hay un contraste muy genial, creo que aquí hay una catedral y un edificio supermoderno al lado y la oficina de correo, es hermoso”, indicó.

Un reconocido bloguero de Países Bajos, Tom Grond, publicó un duro video en TikTok donde se refirió al estado de la Plaza de Armas de Santiago de Chile. “Esta es la Plaza de Armas (de Santiago)… básicamente hay una en cada ciudad de Sudamérica”, comenzó diciendo. Aunque destacó la belleza arquitectónica del lugar, hizo hincapié en que estaba un “descuidada” y que vio cosas que le parecieron “tristes”.

“Hay un contraste muy genial, creo que aquí hay una catedral y un edificio supermoderno al lado y la oficina de correo, es hermoso”, indicó. Luego, reconoció que vio un lado no tan bueno, que calificó como “shabby”, adjetivo que hace alusión a cosas en mal estado, descuidadas, deterioradas o feas.

“Hay prostitución… un montón de personajes raros, contaminación, lo siento Santiago”, expresó. “Miro alrededor y veo niñas súper jóvenes preguntándome cosas raras… es triste”, manifestó. Finalmente, señaló que escuchó que “hay un montón de inmigrantes aquí, lo que también es triste”.

Tras el video, algunos seguidores chilenos concordaron con su visión, señalando que ya no era lo mismo de antes. “Chile ya no es lo que fue … Se nos está muriendo”, aseguró otro. “Me sorprende que siga con el celular jajajajaj ya no es lo que era”, dijo alguien más.

“El centro es una pena, el estado en el que está, me hubiera gustado verlo bonito y sin vandalizar”, explicó otro usuario.