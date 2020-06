BlackOutTuesday el trendig topic que se apoderó de las redes sociales

La reaparición del grupo Anonymous, ha destapado varias ollas que creíamos que habían sido cerradas por completo; ahora a través de las redes sociales se han estado filtrando informaciones que tienen que ver con una red de abuso sexual a menores de edad, donde se especula que varios artistas que se suicidaron o murieron en trágicos accidentes, pudiesen estar involucrados.

Avicii, Chris Cornell, Paul Walker, Diana, Kurt Cobain, Chester Bennington, Marilyn Monroe, Michael Jackson, descubrieron dicha red criminal por lo que fueron "silenciados" antes de denunciar, especula Anonymous.

Lista de los que fueron silenciados:

-Lady Di

-Kurt Cobain

-Chester Bennigton

-Avicii

-Marily Monroe

-Paul Walker

-Michael Jackson

-Chris Cornell#Anonymous pic.twitter.com/zWDo9N0sKr June 1, 2020

El autodenominado grupo Anonymous destacó que el reconocido dj Avicii realmente no se suicidó, sino que fue asesinado por tener información sobre dicha red de trata de menores en la que supuestamente participaba Donald Trump y se dice que esta información la filtraba en algunos de sus videos como "For a better day".

#anonymus ha filtrado información que demuestra que Avicii y Paul Walker fueron asesinados porque tenían información sobre la red de pedofilia y trata de menores en la que está involucrado entre otros Donald Trump. Por favor compartid toda la información que podáis. pic.twitter.com/QGa4vNcIVo — RubenilloPR (@RubenilloPR13) June 1, 2020

"No puedo hablar sobre ello por teléfono. No sé qué me vaya a pasar, pero yo lo siento en mi alma. Sólo Dios sabe. Ellos pueden dispararme, pueden apuñalarme, ellos pueden incriminarme, y pueden decir que tuve una sobredosis de drogas. Ellos pueden hacer muchas cosas", revela un audio filtrado, donde Michael Jackson revela que temía por su vida.

"No es el gobierno, es más que el gobierno. Ellos me pueden tomar. Ya no me importa mi vida, yo solo quiero que mis hijos estén bien. Me tengo que ir", finalizó.

Audio que filtro #Anonymous, la última llamada de Michael Jackson pidiendo ayuda un día antes de morir Traducido. pic.twitter.com/HGxKfJiEaG — JuanC (@Jan35030694) June 1, 2020

También figuraban los nombres de diversas celebridades como Woody Allen, Naomi Campbell, Mick Jagger, Dustin Hoffman, Kevin Spacey, Elizabeth Hurley, Alec Baldwin, entre otros, quienes están relacionados con la red de tráfico sexual de Jeffrey Epstein.