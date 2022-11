Betsy Camino dejó la escoba con atrevido video donde mostró "todo" en sus redes sociales

La hermosa modelo cubana, Betsy Camino, nuevamente reventó las redes sociales tras compartir un osado registro bailando con un llamativo outfit que utilizó en una fiesta a la que asistió, donde lució su figura curvilínea.

En el registro, se puede ver a Betsy modelando el traje y bailando al ritmo de “Gatubela” de Karol G. “Estoy eleva.. me siento gatubela. Amando mil este conjunto de lo más top”, escribió junto a la publicación.

Tal como era de esperarse, la publicación se llenó de me gusta y los seguidores de la modelo la llenaron de piropos en los comentarios de la publicación.

“Maravilla de mujer”, “Me muero y me revivo 1000 veces”, “Morena rica”, “Que preciosa”, “Muy hermosa”, “Ay no, me va a dar algo”, “Diosa, devuélvete que te pasaste”, “Mujeraza”, “Despampanante”, fueron algunos de los elogios que le dejaron.