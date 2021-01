Bengala sería la detonante del incendio a escuela de Chiguayante durante Año Nuevo

"No se presume otras posibles fuentes de calor que pudiesen haber dado origen al incendio", aseguraron desde Bomberos.

Un incendio afectó la madrugada de Año Nuevo a la Escuela Bélgica de la comuna de Chiguayante, Región del Biobío.

La información preliminar indica que el siniestro se produjo debido a la caída de una bengala al interior del recinto, en medio de las celebraciones de Año Nuevo en la comuna.

El capitán de Bomberos, Daniel Cid, aseguró que "el peritaje aún no se ha concretado, solamente existen las narraciones de testigos que dicen que hubo un lanzamiento de una bengala", y agregó que "aparentemente no se presume otras posibles fuentes de calor que pudiesen haber dado origen al incendio, ya que el inmueble no estaba siendo habitable en ese momento ni tenía artefactos eléctricos".

Por su parte, la inspectora del establecimiento, María Inés Matus, lamentó el hecho y dijo que "hemos perdido mucho de todo el trabajo que llevamos hace cuatro años, es muy lamentable, es penoso porque hay pérdidas millonarias".

Este Año Nuevo, en las comunas del Gran Concepción se registró el lanzamiento de una gran cantidad de fuegos artificiales caseros, pese a la prohibición existente.

La Municipalidad de Chiguayante intentó impedirlos en la comuna, mediante un recurso de protección interpuesto en los días previos en la Corte de Apelaciones de Concepción, dirigido contra la Intendencia del Biobío y la Gobernación de Concepción para evitar el uso de estos artefactos.