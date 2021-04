[VIDEO] Ministro Bellolio quedó como imbécil ante todo el país en matinal "Mucho Gusto"

Se lo faenaron en vivo y en directo ante todo Chile. No podría ser calificada de otra forma la participación del ministro del Interior, Jaime Bellolio, en el matinal Mucho Gusto de Mega, donde habló de las distintas medidas sanitarias y económicas para enfrentar la pandemia del COVID-19.

Te puede interesar: Medio británico "vapuleó" a Piñera y a todos los ineptos que tiene a su cargo en el Minsal

En el contexto del peak de la enfermedad, la autoridad fue duramente emplazada por el panel del matinal de Mega. Uno de los momentos más difíciles que vivió el vocero fue cuando la periodista Paulina de Allende-Salazar leyó diversas dudas de los televidentes por Twitter.

“La pregunta es: El atraso que hemos tenido para cerrar el aeropuerto, el atraso que hemos tenido para las cuarentenas, los atrasos en medidas sanitarias. ¿Tienen que ver con que no es el ministro de Salud el que está tomando las decisiones, sino que hay intereses económicos que están primando por sobre la salud de los chilenos? Le pido sinceridad en la respuesta”, consultó.

Frente a esto, el ministro declaró que “absolutamente no. Lo que dice el Banco Mundial es que el paquete de ayuda que ha hecho nuestro país es impresionante. Ahora, no es suficiente. No existen esas presiones”.

“Yo creo que ha habido medidas lentas. Y lo han dichos especialistas”, respondió la exconductora de Informe Especial.

Discusión con Neme

Pero uno de las situaciones más complejas del programa fue cuando el nuevo animador de Mucho Gusto, José Antonio Neme, emplazó a Bellolio.

“¿Qué tiene que pasar en Chile para que rompan la alcancía? Esto es parecido a una guerra mundial, tiene consideraciones comerciales y económicas, las más devastadoras en 100 años”, comenzó el periodista.

Nunca pensé ver porno en Mega, Neme se folló a Bellolio en vivo sin compasión. (1)#MuchoGustoMega#MuchoGusto#CuarentenaMG pic.twitter.com/54xEfGdsfn — H (@hernan_sr) April 6, 2021

Además, el exrostro de La Red complementó afirmando que “lo que la gente más valora del tercer retiro, y yo sé que tienen listo el escrito al Tribunal Constitucional, para desde mi punto de vista es un tremendo error que va a cometer el Gobierno. Las personas agradecen ese poder ciudadano de tener en tu cuenta plata que te va a ayudar”.

Te puede interesar: Forbes reveló la lista de millonarios chilenos que aumentaron sus fortunas durante la pandemia

En tanto, sobre las distintas críticas que ha recibido la autoridad sanitaria, el vocero de Gobierno declaró que “esta idea de querer sacarle el piso al ministro Paris y al equipo me parece que es equivocada. Hay quienes han tratado de hacer una serie de elucubraciones que no son ciertas”

Se "faenaron" a Bellolio en #CuarentenaMG...



En el que fuera el matinal favorito de La Moneda al que iban sus ministros, se pasaron pidiendo explicaciones por la errática gestión.

Sobre la supuesta conspiración contra Paris, no cerrar el Aeropuerto y empezar clases presenciales: pic.twitter.com/OE8tTdf1LK — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) April 6, 2021

Esto desató la molestia de Neme: “Pero esa lógica de conspiración es inaceptable, ministro“, dijo.

“¿Pero quién ha dicho eso?“, consultó Bellolio.

En tanto, el animador replicó señalando que “usted dice que queremos quitarle el piso, ¿quién quiere quitarle el piso al ministro? Si al ministro le va bien, a todos nos va bien”.

“O sea, perdón, acaban de ver una serie de cosas, diciendo que él no es el que toma decisiones“, informó la autoridad.

https://twitter.com/Mister_Wolf_0/status/1379462968296026117