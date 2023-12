Belén Mora soltó la firme sobre ex pareja y padre de su hijo mayor

La humorista y ex integrante de Morandé con Compañía, Belén Mora, se sinceró sobre varios aspectos de su vida personal y profesional. Todo ocurrió durante un capítulo de El Purgatorio en que la actriz fue invitada. En medio de la conversación baile la ex pareja y padre del hijo mayor de Mora.



La comediante partió rememorando algunos fragmentos de su primera relación formal y confesó que su ex la engañó varias veces. Esto fue durante la sección de El Muro de los Lamentos, donde Mora respondió al titular que decía que su ex la había engañado con 12 amigas.



“No es mi ex reciente, es mi primer pololo así como oficial. Y sí, me fue infiel con una cantidad que redondea las 12 personas”, declaró.



“Yo tuve una pareja, producto de la cual nació mi primer hijo. Éramos compañeros en la escuela de teatro. Yo nunca he sido celosa, entonces no ando buscando la maldad en nada. Tan poco celosa que pasé a ser hue… claramente”, agregó.



Tal vez te interese leer: "Una flor todas las noches": Shirley Arica sobre su fuerte vínculo con Miguelito en Tierra Brava



Belenaza confesó que su ex le había sido infiel con varias personas que pertenecían al mundo del teatro. “Desde ya yo me castigo, les aviso al tiro, yo fui muy tóxica, fui una persona tóxica (...) era tremendamente vengativa”, dijo.



También comentó que, en su tiempo, pagó un aviso en el diario donde publicó el número telefónico de una de las mujeres con la que su ex la engañó. Si bien señaló lo avergonzada que se sentía al revelar esto, también reconoció que “La culpa no fue ella, porque el compromiso lo tenía él conmigo”.



El cortante mensaje de Belén Mora a se ex



Más tarde en el programa, Ignacio Gutiérrez le pidió a la actriz que, mirando a las cámaras, le enviara un mensaje a su ex pololo. “Hola, ¿cómo estás? Debes 12 años de pensión de alimentos”, partió diciendo.



“No vives en Chile, por lo que te has salvado de estar en el Registro Nacional de Deudores. Paga… No tengo nada más que decirle”, sentenció finalmente la humorista.