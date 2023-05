Belén Mora reveló los horribles mensajes que recibió tras su paso por Viña 2023

El 21 de marzo pasado, día mundial del Síndrome de Down, Belén Mora decidió hablar -en sus redes sociales- por primera vez sobre su hijo menor, Rafael, quien padece esta alteración cromosómica.

“A todas las mamás, los papás y familiares de niños con síndrome de Down, a veces da pena, nos sentimos frustrados, nos sentimos culpables, a veces pensamos que es nuestra culpa que tengan síndrome de Down, pero más que eso, hay que dejar la culpa y esos cuestionamientos de lado y agradecer”, mencionó en esa oportunidad.

Ahora, la comediante aparecerá este jueves en el programa Podemos Hablar de Chilevisión, donde revelará que tras su paso por el Festival de Viña, recibió mucha mala onda, tanto así que algunos incluso hablaron mal de su hijo.

“Recibí mucho odio. Uno puede entender que haya gente que te tire mierda, pero a mi llegaron correos de tres, cuatro párrafos y de verdad pienso, qué karma estoy pagando para que una persona dedique tiempo de su vida para hacer un correo tirándome mierda”, comenzó contando.

“Es indecible lo que recibí, pero muchos ataques hacia la condición de mi hijo menor que tiene síndrome de down, lo encontré muy bajo, que yo te caiga mal, la raja, tírame toda la mierda, si me queri tratar de comunista, trátame de comunista, no me afecta porque no lo soy, pero hay un límite”, mencionará la comediante en el próximo capítulo del programa de Chilevisión, al que Publimetro tuvo acceso exclusivo.

“Lamentablemente las redes sociales esconden mucho cobarde. Me dio mucha pena, es patearte en el suelo, hueveame porque me fue mal, huveame porque una vez dije que me iba a ir de Chile, okey, pero qué ganas tu haciéndome daño de esa forma”, agregará.

En ese momento Jean Philippe Cretton le pregunta que tipo de amenazas recibió y ella contesta que “muchas, antes, durante y después del festival. Al principio leía y luego borraba, pero muchas cosas que me van a cagar y otras cosas”.

“Muy poca gente sabe que meses antes del festival viviste una situación muy complicada con tu hijo Rafael, una operación a corazón abierto”, le menciona el animador del programa de conversación.

“Mi hijo nació con una condición que tendría que ser operado, pero no se sabía cuándo. Al tener 7 meses tuvimos que operarlo y lo afrontamos en modo avión, había que operarlo, démosle”, revelará.

“Hubo una complicación que nos tuvo 15 días en la UCI pediátrica que es muy fuerte, con nuestra guagua entubada, paralizado, con los ojitos cerrados, hinchadito por los corticoides, y entre medio de todo eso…. “, contará sobre una desconocida situación que vivió en plena época del festival.

“‘Belén te vamos a ir a ver para Viña…' tenía que salir de la UCI, ir a la casa, cambiarme de ropa para ir al bar para actuar…imagínate… con mi guagua en riesgo vital, una operación a corazón abierto y todo esto que estaba pasando trae consecuencias”, agregará.

“Yo soy una persona que sufre de trastorno bipolar, estoy controlada, pero hay algo que tenemos los bipolares que es la hipomanía que es seguir, seguir, seguir y no viví todos esos procesos como los tenía que vivir y Viña fue la gota que rebalsó el vaso y cuando la gente me dice… estay muy cagá por lo que te pasó en Viña, yo les digo que tuve a mi guagua 15 días en la UCI, que me hayan pifiado, uno pone en la balanza, mira con perspectiva y lo realmente importante no es una gaviota de oro, no le estoy quitando el mérito y es más si me hubiesen dado una gaviota de oro, no la hubiese recibido porque para eso me tendría que haber ido como le fue a la Pamela Leiva”, concluyó